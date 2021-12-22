Врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом

Вакцинацию, как и лекарства, не стоит сочетать с алкогольными напитками, так как реакция организма непредсказуема. Такое условие иммунизации перед Новым годом назвали врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Их слова приводит телеканал "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Финальные свойства такого коктейля непредсказуемы и для каждого человека индивидуальны", - так прокомментировал Хухрев сочетание вакцинации с алкоголем.

Также терапевт порекомендовал минимум за сутки до вакцинации полностью исключить алкогольные напитки, а после прививки не пить спиртное три дня.

"В течение трех дней после прививки может быть как раз самый разгар каких-то реакций иммунитета на вакцину, в частности температура, ломота в теле. Мы же не начинаем водку пить, когда заболеваем гриппом или ОРВИ, никому такое в голову не придет", - добавил российский врач.

Владимир Болибок отметил, что лучше вакцинироваться за 7-10 дней до начала новогодних праздников. Лучше дождаться пока пройдут поствакцинальные реакции, отметил иммунолог.