Названа лучшая комбинация вакцин для высокого иммунного ответа

Лучший иммунный ответ по выработке антител может дать комбинация вакцин от COVID-19, созданных на разных платформах. Такое мнение выразил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Его слова во вторник, 21 декабря, приводит URA.RU в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве примера самых эффективных комбинаций ученый назвал сочетание двухфазного российского "Спутника V" c препаратом от Pfizer или Moderna. По его словам, повторная вакцинация другой вакциной дает лучший "антительный ответ".

"Эти вакцины принципиально разных типов, они не конферируют друг с другом и усиливают иммунный ответ", - пояснил эксперт.