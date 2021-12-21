Инфекционист назвал неизлечимое последствие COVID-19

Излечение расстройства обоняния после COVID-19, которое называется паросмией, не ускоряется медикаментозным путем. Такое последствие коронавируса назвал врач-инфекционист Илья Акинфиев, его слова приводит URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже - на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", - объяснил специалист.

По его словам, все, что было перепробовано из медикаментозного лечения, не помогло пациентам. Он отметил, что паросмия проходит сама со временем, но у каждого по-разному. В среднем у большинства пациентов нарушение обоняния проходит за два месяца, однако есть ряд пациентов, у которых более полугода нет положительной динамики.