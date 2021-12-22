Врач окончательно развеял один из самых живучих мифов о прививках

Известный телеведущий, врач Александр Мясников развеял один из самых широко распространенных мифов о прививках. Соответствующее заявление он сделал Мясников в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Специалист охарактеризовал его как "абсолютно неубиваемый", пояснив, что даже в его клинике есть специалисты, которые на сто процентов убеждены в опасности попадания воды на место укола в течение трех дней.

"Мы впитали это с молоком матери. Откуда это пошло? Я не знаю. По-моему, еще с довоенных времен", - предположил Мясников.

Он подчеркнул, что на самом деле, если вода попадет на место, куда была сделана инъекция, это не принесет никакого вреда.