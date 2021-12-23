Вирусолог назвал конспирологией искусственное происхождение "омикрона"

Вирусолог Константин Чумаков заявил, что версия о якобы искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон" является конспирологической. Об этом он сообщил в эфире "Эхо Москвы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне кажется, что когда люди говорят об искусственном происхождении этого "омикрона" - это просто чистой воды конспирология, и только. Мне кажется, эта теория никому не помогает", - подчеркнул эксперт.

По словам Чумакова, в структуре нового штамма "омикрон" отсутствует что-либо необычное. Вирусолог обратил внимание, что все знают о природе происхождения данного штамма.

"Он был выделен от человека, который болен СПИДом, то есть количество мутаций <...> вполне легко объясняется тем, что человек не имеет иммунной системы", - рассказал Чумаков.