Врач рассказал о генетической предрасположенности ряда людей к раку

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Соответствующее заявление сделала врач-репродуктолог Ирина Меньшикова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, наследственные формы рака составляют только семь процентов от общего числа диагностированных, сообщает "Пятый канал". Так, существуют семьи, где у половины членов развились онкологические заболевания.

Дело в том, что некоторые виды рака связаны с мутациями генов в человеческом организме. Причем эти мутации передаются по наследству.

Меньшикова подчеркнула, что к "семейным" видам онкологии относятся рак молочной железы и яичников. Также это касается рака прямой кишки и некоторых онкологических заболеваний кожи.

Впрочем, совершенно необязательно, что онкобольной обязательно передаст само заболевание потомкам. У ребенка будет лишь повышенная предрасположенность к этим видам рака.

Ранее сообщалось, что синяки на коже могут говорить о развитии рака крови.

К другим признакам этого онкологического заболевания относят необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, потливость ночью, появление в организме человека тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха, и бледность.