Врачи предупредили об опасных последствиях COVID-19 у детей

Коронавирус у детей может привести к такому опасному осложнению, как мультисистемное воспаление. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей медцентра Royal Brompton and Harefield hospital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медиков, такое осложнение встречается достаточно редко - всего у половины процента перенесших инфекцию детей и подростков. Однако, если синдром все же проявляется, то у пациентов поднимается высокая температура, наблюдается постоянный кашель, а также изменение или потеря вкуса и обоняния.

Уточняется, что у детей, у которых начался мультисистемный воспалительный процесс, появляются усталость, боли в животе, диарея, рвота, опухание рук и ног, шелушение кожи, сыпь, головная и мышечная боли, раздражительность. Как отмечают врачи, эти симптомы являются типичным иммунным ответом.