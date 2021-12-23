Ученые оценили риск госпитализации при заражении штаммом омикрон

Риск госпитализации для пациентов, зараженных штаммом коронавируса омикрон, на 40% ниже чем у тех, у кого был выявлен штамм Дельта. Об этом в среду, 22 декабря, пишет The Guardian со ссылкой на данные группы моделирования вспышек под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Свои выводы исследователи делают на анализе госпитализаций и вакцинации в Англии в период с 1 по 14 декабря. Также ими были изучены медицинские карты тех, кто был инфицированным штаммами дельта и омикрон.

"Зараженные штаммом омикрон в среднем на 20-25% меньше обращались в больницы, чем инфицированные вариантом дельта, а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации", - сказано в сообщении.

В то же время для небольшого процента людей, ранее не болевших COVID-19 и не вакцинированных, риск госпитализации был примерно на 11% ниже в случае заражения штаммом омикрон по сравнению с больными штаммом дельта.

Фергюсон отметил, что все же, несмотря на результаты исследования, "высокая заразность варианта коронавируса омикрон сохраняет вероятность того, что медицинские службы столкнутся с ростом спроса на услуги, если количество случаев "омикрона" продолжит расти такими же темпами, как в последние недели".