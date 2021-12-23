Ученые открыли в человеческой челюсти новую мыщцу

Новую мышцу в челюсти человека открыли специалисты из Базельского университета в Швейцарии. О ней исследователи рассказали в статье в журнале Annals of Anatomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жевательная мышца считалась двухслойной, но исследования на животных натолкнули на мысль, что она может быть устроена несколько сложнее. Ученые осмотрели несколько десятков человеческих голов, включая 12, хранившихся в формальдегиде. Живых людей обследовали с помощью МРТ, головы трупов препарировали. Исследователи обнаружили, что жевательная мышца имеет еще один мышечный слой, о котором ранее не было известно.

"Этот глубокий участок жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев по своему положению и функции", - говорит соавтор исследования Сильвия Мезей.

Новая мышца получила название Musculus masseter pars coronidea, короноидный отдел жевательной мышцы. Она крепится к мыщелковому (короноидному) отростку нижней челюсти. То, как расположены мышечные волокна в Musculus masseter pars coronidea, позволяет предположить, что она играет важную роль в поддержании стабильности нижней челюсти. Она располагается выше и ближе к челюсти, чем два других слоя, а также имеет меньший размер.

Новые данные не только расширяют знания об анатомии человека - исследователи надеются, что они будут полезны при проведении операций на нижней челюсти.