https://news.day.az/medicine/1419221.html Вирусолог рассказал о заразности омикрона до появления симптомов
Вирусолог рассказал о заразности омикрона до появления симптомов
Омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за 2-3 дня до проявления симптомов. Об этом "Lenta.ru" рассказал главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.
"Он хорошо размножается в верхних дыхательных путях, его там много накапливается, собственно, поэтому отсюда природа заразности", - объяснил он.
По словам вирусолога, другие варианты COVID-19 способны передаваться от человека к человеку за день до того, как у больного проявляются симптомы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре