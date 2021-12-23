Вирусолог рассказал о заразности омикрона до появления симптомов

Омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за 2-3 дня до проявления симптомов. Об этом "Lenta.ru" рассказал главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.

"Он хорошо размножается в верхних дыхательных путях, его там много накапливается, собственно, поэтому отсюда природа заразности", - объяснил он.

По словам вирусолога, другие варианты COVID-19 способны передаваться от человека к человеку за день до того, как у больного проявляются симптомы.