Известный врач раскрыл неожиданный факт о кашле

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого дома не было, то это положительный признак, свидетельствующий о том, что у дитя появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких", - отметил специалист. Он объяснил, что при вдыхании прохладного воздуха осевшая в легких слизь увлажняется, после чего дети начинают кашлять.

Доктор посоветовал в таких случаях не вести ребенка сразу домой, потому что возвращение в помещение может негативно сказаться на его состоянии. "Слизь увлажнилась, следовательно, увеличилась в объеме - если гуляние прекратить, ребенку будет тяжелее дышать", - предупредил врач.