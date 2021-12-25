Врач рассказал о влиянии COVID-19 у беременных на здоровье новорожденных

Главный врач Московской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко заявил, что женщины, заболевшие коронавирусной инфекцией во время беременности, как правило, рожают здоровых детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни", - сказал специалист.

Медик отметил, что число инфицированных SARS-CoV-2 рожениц уменьшается, что "не может не радовать". COVID-19 не должен омрачать радость материнства, подчеркнул он.

Главврач отметил, что за все время пандемии в 15-й больнице родилось более полутора тысяч детей.

В том же интервью Вечорко назвал последнюю волну коронавируса, связанную со штаммом "дельта", одной из самых напряженных. По его словам, стремительное развитие дыхательной недостаточности, которой характеризуется этот вариант, спровоцировал увеличение смертности.