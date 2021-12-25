Врач рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона

Новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, который разрабатывают ученые центра Гамалеи, эффективен и против омикрон-штамма. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает", - сообщил он.

Гинцбург добавил, что клинические исследования нового лекарства планируется начать после новогодних праздников, они продлятся три месяца.