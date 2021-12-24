https://news.day.az/medicine/1419482.html Врач назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма
Врач назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Кстати, скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение омикрона. Застопорить его размножение именно в месте проникновения - в носоглотке", - написал он.
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