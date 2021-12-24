Врач назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кстати, скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение омикрона. Застопорить его размножение именно в месте проникновения - в носоглотке", - написал он.