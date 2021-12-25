Назван долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма коронавируса

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов омикрон-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время. О нем он рассказал в интервью URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Токарев заявил, что миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших омикрон-штаммом COVID-19 до года. Он назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома.

"Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно - на протяжении от нескольких недель до года", - подчеркнул медик.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев подтвердил, что у переболевших омикроном могут сохраняться боли в мышцах. Он напомнил, что миалгия наблюдается при всех вариантах коронавируса.

"Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме", - подчеркнул Воробьев.