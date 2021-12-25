Тягу к сладкому и соленому назвали симптомом серьезных болезней

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что повышенное увлечение сладкими и солеными продуктами может быть признаком патологий, передает "Пятый канал".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, врач объяснила, что организм человека нуждается в сахаре и соли в небольших количествах. Однако она назвала сильную тягу к сладкому и соленому симптомом серьезных болезней. В частности, потребность в сахаре может быть обусловлена дефицитом белка, хрома, ванадия, магния или дисбактериозом, нарушением микрофлоры кишечника и разрастанием в желудочно-кишечном тракте кандидоза.

"В этой ситуации необходимо обратиться к врачу, провести дообследование для уточнения диагноза и определиться с дальнейшей тактикой. Если вовремя не обратиться к врачу, то вполне возможно развитие более серьезных заболеваний - инсулин-резистентность, ожирение, сахарный диабет и другие состояние, которые приведут к потере качества жизни", - призвала Тюльпина.

При этом тяга к соленому может возникать при излишнем употреблении или обезвоживании. Если организм получает недостаточное количество воды, то он может потребовать соль, поскольку она задерживает жидкость в организме и не дает ей уходить. Кроме того, желание съесть соленое может быть симптомом заболеваний надпочечников.

"При повышенной тяге к соленому нужно также обязательно обратиться к врачу, вовремя провести дообследование и установить диагноз и определиться с правильной тактикой", - заключила гастроэнтеролог.

Однако не стоит полностью отказываться от соли, поскольку это может нанести организму еще больший вред. Врач напомнила, что рекомендованная суточная норма этого вещества составляет четыре-пять граммов.