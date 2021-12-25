Назван удваивающий риск развития рака напиток

В британской организации Cancer Research UK назвали напиток, вдвое увеличивающий риск развития рака напиток. Ученые посоветовали воздержаться от употребления алкоголя, чтобы снизить возможность его возникновения. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что спиртные напитки способны повредить клетки в организме, превратившись в химическое вещество, известное как ацетальдегид, которое вызывает деление клеток, что в свою очередь является признаком рака. Он может повышать уровень гормонов, таких как эстроген и инсулин, которые являются химическими посредниками, способствующими делению клеток. Кроме того, алкоголь изменяет клетки во рту и горле, повышая вероятность того, что те будут поглощать вредные химические вещества, вызывающие рак.

Эксперты отметили, что употребление более 3,5 порции спиртного в день способно удвоить или даже утроить вероятность развития нескольких типов рака. Также они предупредили, что у людей, употребляющих алкоголь и табак, риск повышается еще больше.