Гематолог назвал сгущающие кровь продукты

Неправильные пищевые привычки, а также злоупотребление кофе и алкоголем сгущают кровь, из-за чего могут возникнуть тромбы, заявил врач-гематолог Дмитрий Евсеев, пишет "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К таким результатам может привести несбалансированный рацион, который в основном состоит из углеводов и жирной еды. "Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкоголя тоже добра не несет", - подчеркнул он и добавил, что спиртные напитки приводят к слипанию тромбоцитов. Разжижать кровь алкоголь может только в безопасной суточной дозе. Специалист напомнил, что в день можно пить не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина.

Медик назвал кофе "злейшим врагом" крови, а также призвал быть осторожными с молочными продуктами, после которых повышается вязкость жидкости в организме. Кроме того, он призвал избегать курения, так как это вызывает атеросклероз. Никотин сужает сосуды и повышает риск тромбоза.