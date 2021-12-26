Врач дал важный совет аллергикам перед установкой искусственной ели

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что такие традиционные новогодние атрибуты, как живые и искусственные ели, новогодние украшения, цитрусовые и другие продукты из новогоднего меню, могут стать причиной аллергии, аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Новый год, как ни печально, у аллергиков сложное время. Ведь все самые традиционные атрибуты могут вызывать аллергию. Ель и другие хвойные в том числе. Причина кроется и в пыльце, и в смоле и эфирных маслах. Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями - пылевыми клещами", - рассказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что елку следует помыть перед установкой и дать ей обсохнуть, а также чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к дереву.