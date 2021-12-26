Врач назвал причину низкой смертности от "омикрона"

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в западных странах низкие показатели смертности от "омикрон"-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, число летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле в последнее время составляет 0,1-0,4%.

"Кажется, что "омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации. <...> Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения", - написал Мясников в Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что в скором времени новый вариант вируса охватит и Россию, поэтому призвал активнее прививаться.