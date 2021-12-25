Ученые назвали диету, способную повысить эффективность лечения рака

Ученые из Техасского университета и национального института онкологии (NCI) провели исследования и выяснили, что диета, в меню которой много продуктов, богатых клетчаткой, может повысить эффективность иммунотерапии меланомы (рака кожи) за счет улучшения состояния микрофлоры кишечника. Об этом пишет Ридус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пациенты с раком кожи проходят терапию с помощью блокаторов иммунных контрольных точек. Такая терапия помогает восстановить естественную способность иммунитета распознавать и уничтожать клетки опухоли. Это значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов, но далеко не все одинаково хорошо реагируют на лечение.

Поэтому исследователей заинтересовал вопрос, возможно ли улучшить способность пациентов реагировать на иммунотерапию. Ученые провели эксперимент с участием 128 человек, в ежедневном рационе которых содержалось разное количество пищевых волокон. Несколько лет специалисты изучали состояние микрофлоры кишечника испытуемых, а также их гастрономические привычки.

В итоге был сделан вывод, что увеличение ежедневного потребления клетчатки на пять граммов повышает эффективность лечения меланомы, а также снижает риск дальнейшего развития этого вида рака на 30%.