Ученые совершили открытие в анатомии человека

Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ученые рассказали о своем открытии в научном журнале Annals of Anatomy.

"Эта часть жевательной мышцы четко отличается от других слоев по своему расположению и функциям", - объяснила Мезей в комментарии научному порталу ScienceDaily. По мнению специалистов, новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.

Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.

Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea - "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.

"Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", - подчеркнул профессор Тюрп.

В науке было принято считать, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, уточняется в материале. Ученые и ранее ставили под сомнение строение жевательной мышцы. Однако эти теории имели противоречивые описания.