Врач объяснил, как повысить защищенность от «омикрона» в десятки раз

Усилить в десятки раз защиту организма от "омикрон"-штамма коронавируса можно благодаря гибридному иммунитету. Об этом рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, существует высокий риск повторного заражения COVID-19 в случае, если в первый раз человек был инфицирован штаммом "дельта", а во второй - "омикроном". Водолазов подчеркнул, что вакцинация обеспечивает более надежную защиту, но не стопроцентную, так как новый штамм коронавируса отличается повышенной заразностью.

Наиболее надежную защиту от заражения "омикрон"-штаммом имеют те, у кого выработался гибридный иммунитет - то есть те, кто успел переболеть и вакцинироваться от коронавируса.

"По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", - заключил Водолазов.