Ученые обнаружили опасность эволюции штамма «альфа» COVID-19

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско рассказали, что штамм "альфа" COVID-19 в результате эволюции начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека. Публикация размещена сайте научного журнала Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По утверждениям ученых, штамм "альфа" начал вырабатывать белки N, Orf6 и Orf9b. Они дают возможность этому варианту избегать "датчики", которые находятся в клетках дыхательных путей человека, благодаря которым клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.

"Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", - говорится в публикации исследователей.

Таким образом, эволюционировавшему штамму "альфа" удается проще уклоняться от иммунного ответа, чем его первоначальной версии.

В статье ученые также подчеркнули, что некоторые из мутаций, обнаруженные в "альфе", также присутствуют в штаммах "дельта" и "омикрон".