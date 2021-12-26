Ученые определили, как долго COVID-19 сохраняется в организме

Ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США провели исследование, которое показало, что вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев. Публикация об этом размещена на сайте Research Square, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", - говорится в публикации.

Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела. Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус "широко распространялся" в организме. При этом ученые отмечают, что они не выявили серьезных воспалений вне легких.