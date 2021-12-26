Врач назвала четыре косвенных признака высокого холестерина

Высокий уровень холестерина в организме не сопровождается очевидными симптомами, но есть четыре косвенных признака, по которым можно понять, что холестерин превышает норму. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли (Deborah Lee), передает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Первый признак - сероватые или белесые отложения на роговичной дуге. Для людей старше 45 лет такие проявления в организме естественны, а вот у молодых они могут сигнализировать о высоком холестерине.

Второй признак - желтоватые отложения жира под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего век, а также в области носа. Они, как правило, симметричные. Иногда такие отложения могут возникать на суставах пальцев, коленях, пяточном сухожилии или сухожилиях ног.

Еще одним признаком является деформация кисти руки, такой симптом называется контрактура Дюпюитрена. В этом случае происходит усиление напряжения сухожилий в безымянном пальце и мизинце, разогнуть их становится невозможно. Похожий признак может наблюдаться также при курении, употреблении алкоголя и сахарном диабете.

Четвертым признаком является плохо прощупываемый пульс в конечностях. При прослушивании через стетоскоп врач может услышать шумы. При таком состоянии возможны шумы и в сердце.