https://news.day.az/medicine/1420231.html Врач опровергла мифы о популярных продуктах для похудения
Врач опровергла мифы о популярных продуктах для похудения
Многие продукты, которые считаются полезными для похудения, в действительности никак не влияют на этот процесс. Соответствующее заявление сделала диетолог Татьяна Дик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По ее словам, к числу таких продуктов относятся ананасы, ягоды годжи и имбирь.
К тому же витаминов в них не больше, чем в шиповнике или зелени и гречке.
Ананас считают жиросжигающим из-за содержания фермента бромелаина, который расщепляет белок, содержащий аргинин. Но вот на жировую массу тела это не влияет никак.
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