Врач опровергла мифы о популярных продуктах для похудения

Многие продукты, которые считаются полезными для похудения, в действительности никак не влияют на этот процесс. Соответствующее заявление сделала диетолог Татьяна Дик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, к числу таких продуктов относятся ананасы, ягоды годжи и имбирь.

К тому же витаминов в них не больше, чем в шиповнике или зелени и гречке.

Ананас считают жиросжигающим из-за содержания фермента бромелаина, который расщепляет белок, содержащий аргинин. Но вот на жировую массу тела это не влияет никак.