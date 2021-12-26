В Италии оценили снижение эффективности прививки от ковида, спустя время

Эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы. Об этом сообщил в воскресенье Высший институт здоровья Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания <...> снижается с 71,5% до 30,1%", - отмечается в документе. При этом указывается, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжелого протекания заболевания при заражении остается высокой: 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад.

Днем ранее в Италии был обновлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом - почти 55 тыс. случаев. В стране двумя дозами вакцинированы более 85% населения старше 12 лет. Общее число жителей, получивших хотя бы одну дозу и выздоровевших после ковида за последние полгода, превышает 89%.