Ученые выяснили, как долго COVID-19 может оставаться в теле человека

Коронавирус способен проникать в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и оставаться там более семи месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, опубликованные на Research Square, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что специалисты проанализировали образцы, полученные из тел 44 скончавшихся от COVID-19, и обнаружили "устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов".

По данным ученых, коронавирус был найден почти во всех органах тела и получил широкое распространение даже у пациентов с легкими симптомами. В то же время серьезных воспалений вне дыхательных путей выявлено не было. Исследование еще не было проверено независимыми экспертами.