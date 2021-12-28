Оценена эффективность препарата от коронавируса на основе антител

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказалась об эффективности препарата от коронавируса на основе антител, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, такое лекарство в столице получили уже 1,2 тысячи пациентов, в том числе дети.

Как рассказала чиновница, препарат на основе антител продемонстрировал высокую эффективность.

"На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска", - заявила Ракова.

Она также указала, что все, кто получал эту терапию, удачно родили здоровых детей, никто из женщин не оказался в больнице.

"С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо", - сказала Ракова.