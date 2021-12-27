ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»

Российскую вакцину "Спутник V" могут одобрить уже в начале 2022 года, после проверки данных о препарате. Возможные сроки одобрения вакцины назвал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС, передает Day.Az.

По его словам, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября, чтобы обсудить вопрос одобрения "Спутника V". Организация запросила дополнительные данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.