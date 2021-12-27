https://news.day.az/medicine/1420350.html ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»
ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»
Российскую вакцину "Спутник V" могут одобрить уже в начале 2022 года, после проверки данных о препарате. Возможные сроки одобрения вакцины назвал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС, передает Day.Az.
По его словам, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября, чтобы обсудить вопрос одобрения "Спутника V". Организация запросила дополнительные данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.
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