Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже

Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE COVID Study.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - говорится в статье.

В материале уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.

Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.

Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.

Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.

К признакам инфицирования "омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.