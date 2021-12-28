Омикрон-вариант коронавируса усилил иммунитет против дельты

Ученые ЮАР обнаружили, что омикрон-вариант SARS-CoV-2 усиливает иммунную защиту против дельта-варианта. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов MedRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 15 человек (семеро из них были вакцинированы), которые были инфицированы омикрон-вариантом коронавируса и демонстрировали симптомы COVID-19. Ученые проверили способность их антител нейтрализовать как омикрон, так и штамм дельта, на момент начала участия и, в среднем, через 14 дней.

Оказалось, что за рассмотренный период эффективность нейтрализации омикрон-варианта увеличивалась в 14 раз, что демонстрирует развивающийся иммунный ответ на SARS-CoV-2. Вместе с тем ученые наблюдали усиление нейтрализации дельта-варианта коронавируса. Согласно выводам ученых, результаты демонстрируют снижение риска повторного заражения штаммом дельта.

Как пишут авторы работы, их открытие наряду с данными, указывающими на то, что омикрон в настоящее время в условиях пандемии менее патогенен, чем дельта, позволяет говорить о возможном уменьшении тяжести бремени COVID-19.