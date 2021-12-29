Иммунолог заявил о снижении числа госпитализаций при омикрон-штамме

Гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о снижении числа госпитализаций в странах с доминирующим омикрон-штаммом почти вдвое. Об этом пишет портал URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам иммунолога, в Британии, Дании и США риск госпитализации с новым штаммом COVID-19 омикрон от 1,6 до 1,8 ниже, чем с дельтой. "Мы приблизились по госпитализации к уровню альфы. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину", - сказал он.

Крючков добавил, что иммунитета в этом случае хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться. Он допустил возможность изменения ситуации, особенно, если штамм перекинется на пожилых людей.