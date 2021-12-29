Британские медики выяснили, что штамм «омикрон» может менять мышление
Помимо обычных симптомов коронавирусного заболевания, штамм "омикрон" часто вызывает изменение мыслительных процессов. Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на данные приложения ZOE, отслеживающего симптомы у болеющих COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом указывается, что, в отличие от других штаммов, "туман в голове" при "омикроне" может возникнуть вскоре после инфицирования. Ученые предполагают, что подобные симптомы вызваны повреждением дыхательной, кровеносной, выделительной и других систем организма.
По данным разработчиков приложения, о появлении необычных симптомов сообщили почти 50% пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Один из характерных симптомов "омикрона" среди них - "затуманенное мышление".
Помимо этого, вероятно, что "омикрон" с гораздо большей вероятностью может иметь негативное влияние на память у заболевших.
"Такие, казалось бы, простые решения, как выбор между чаем или кофе, могут сбить с толку некоторых людей, в то время как у других могут возникнуть проблемы с кратковременной или долговременной памятью", - сообщается в исследовании Бангорского университета, изучающего связь между длительным течением Covid-19 и симптомом поражения мозга.
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