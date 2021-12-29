Онколог назвал главный признак развития рака

Врач-онколог Андрей Каприн заявил, что при обнаружении кровянистых выделений нужно срочно обратиться к врачу. Об этом он сообщил газете Известия, передает Day.Az.

Особенно стоит насторожиться, если кровь выделяется из сосков, а также появляется в моче и кале.

"Как только начинаются - нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример", - сказал он.

Косвенными признаками развития онкологии также являются потеря веса и отсутствие аппетита, добавил врач.