Ученые обнаружили, что люди, которые дарят подарки, менее подвержены этим заболеваниям

Ученые Государственного исследовательского университета США пришли к выводу, что обмен подарками снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели эксперимент. Участников разделили на две группы: одним было предложено купить подарки для родных и близких по специальным сертификатам, а семьи и друзья вторых остались без презентов.

В итоге ученые обнаружили, что те люди, которые купили подарки, чувствуют себя лучше: их сердечный ритм и артериальное давление продемонстрировали хорошие показатели.

"Люди, которые часто дарят подарки, могут быть менее подвержены риску сердечного приступа и инсульта", - считают ученые.