Зрение может ухудшиться из-за нехватки одного витамина

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что проблемы со зрением могут возникать при нехватке витамина A, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

По слова врача, витамин А один из важнейших витаминов для зрения. Он помогает работе зрительного нерва и укрепляет глазные мышцы, а его недостаток приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов.

"Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А - "куриная слепота": явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет", - отметила Бочарова.

Этот витамин проще всего получить из свежевыжатых овощных соков. Также витамин A содержится в рыбьем жире, куриной, говяжьей печени и печени трески.