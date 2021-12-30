В России создали тест на выявление переболевших COVID-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат "КоронаДерм PS" для тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал директор НИИ Арег Тотолян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый тест поможет выявить переболевших COVID-19. Сейчас доклинические испытания теста "КоронаДерм PS" завершены и переданы на регистрацию в Минздрав. После этого пройдут клинические испытания препарата, которые будут состоять из трех фаз. Для первой и второй фазы необходимо несколько сотен испытуемых, для третьей понадобится несколько тысяч добровольцев.

По словам разработчиков, уровень антител к коронавирусу в организме человека со временем падает и существующие тесты не распознают наличие антител, если их количество минимально. Новая разработка будет показывать, помнит ли организм инфекцию и будет ли запущена выработка антител к ней, при повторном заражении.