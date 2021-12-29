Вирусолог заявил об изменении цвета кожи при тяжелом течении коронавируса

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев заявил, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции кожа больного может начать синеть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Очень частый симптом коронавируса - нарушение оксигинации крови, нарушение работы легких и отек легких. Это снаружи проявляется цианозом. Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра", - рассказал он URA.RU.

По словам специалиста, когда оксигинация падает ниже определенного уровня, нужно срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза.

В свою очередь иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков уточнил, что чаще всего при цианозе происходит побледнение или посинение носогубного треугольника.