Иммунный ответ на сезонные коронавирусы защитит от COVID-19

Ученые Центра интегративных медицинских наук Института физико-химических исследований (RIKEN, Япония), обнаружили, что люди с определенным типом тканевой совместимости (HLA, Human Leukocyte Antigens) имеют перекрестный клеточный иммунитет к COVID-19 и сезонным коронавирусам, сообщает портал Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Эта работа, опубликованная в журнале Communications Biology, может помочь объяснить различные реакции между популяциями и потенциально может быть использована в качестве способа разработки нового типа вакцины против этого заболевания", - говорится в сообщении.

Было установлено, что люди с определенным типом HLA могут вырабатывать иммунный клеточный ответ лимфоцитов (Т-киллеров) на COVID-19 благодаря Т-клеткам, реагирующим на часть белка спайка вируса, который также присутствует в сезонных коронавирусах, вызывающих простуду.

В работе японских ученых отмечается, что большинство исследователей фокусировались на реакции антител на вирус, которая предотвращает первоначальное заражение, однако после заражения для быстрой ликвидации вирусов решающее значение приобретают эффекторные лимфоциты-NK-клетки (врожденный иммунитет) или Т-клетки (адаптивный иммунитет).

Исходя из того, что реакция NK-клеток должна быть относительно одинаковой у разных людей, эксперты решили сосредоточиться на Т-киллерах, атакующих вирусы, которые они "помнят".

Ученые исследовали людей, имеющих распространенный в Японии и некоторых других странах серотип HLA - A24.

В результате они идентифицировали шесть последовательностей аминокислот, на которые реагируют иммунные клетки. Затем исследователи посмотрели на реакцию периферических иммунных клеток у людей с типом HLA-A24, не болевших COVID-19, чтобы проверить, есть ли у них Т-клетки памяти, которые будут реагировать на антигены вируса.

Около 80% неинфицированных здоровых доноров с HLA типа A24 показали реакцию на один пептид, названный эпитоп QYI, а специфичные для QYI Т-киллеры с серотипом A24 показали перекрестную реактивность против соответствующих эпитопов коронавирусов человека, включая сезонные коронавирусы.

Затем группа изучила реакцию пациентов с раком крови, которые, как известно, особенно восприимчивы к COVID-19.

"Реакция была намного меньше, чем у здоровых людей, не подвергавшихся воздействию SARS-CoV-2. Однако важно отметить, что группа обнаружила, что даже у пациентов с раком крови существует "горячая точка", расположенная в спайковом белке вируса-последовательности из 27 аминокислот вокруг эпитопа QYI, и что Т-клетки, реагирующие на это, все еще могут вызывать активный иммунный ответ", - говорится в сообщении.

Такой иммунный ответ был получен у 100% здоровых людей и 65% больных раком крови.

По мнению ученых, это дает надежду на разработку вакцин, которые могли бы усилить иммунный ответ даже у пациентов с ослабленным иммунитетом и разработать вакцины, которые смогут стимулировать целенаправленную реакцию Т-клеток против инфекции.