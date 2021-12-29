Ученые рассказали о COVID-19 после двух лет наблюдения за его осложнениями

Сотрудники отделения восстановительной медицины в медцентре Эразмус Роттердам заявили, что большинство людей после перенесенного COVID-19 в течение года восстанавливались физически, однако утомляемость и "умственные" симптомы у них не исчезли. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте препринтов medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В исследовании приняли участие около 500 пациентов в среднем возрасте 60 лет. Из них 68% были мужчинами. В больнице с коронавирусом они пробыли 11 дней. А наблюдали их в течение двух лет.

Таким образом медики выяснили, что через три месяца после выписки у 97% пациентов был как минимум один симптом болезненного состояния, который снизился до 95,5% и 92% через полгода и год соответственно.

Также у них наблюдалась мышечная слабость, одышка при физнагрузке, утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией. При этом последний симптом не исчез и в течение двух лет наблюдения.

Кроме того, специалисты пришли к выводам, что более короткое пребывание в больнице и лечение стероидами были связаны со снижением мышечной слабости, а сопутствующие заболевания и трудоустройство были связаны с повышенной утомляемостью. В то же время проблемы с памяться провоцировало более короткое пребывание в больнице и сопутствующие заболевания.