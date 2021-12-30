Врачи рассказали, когда беременным лучше вакцинироваться от COVID-19

Беременным не обязательно переносить вакцинацию от COVID-19 ближе к родам - даже сделанная на ранних сроках прививка позволит им передать ребенку достаточное количество антител, выяснили врачи из медицинского колледжа Корнелловского университета в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Obstetrics & Gynecology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи взяли образцы пуповинной крови 1400 новорожденных, а также образцы крови их матерей. Уровни антител к SARS-CoV-2 у младенцев зависели от времени, когда мать вакцинировалась - выше всего они были, если это произошло в третьем семестре беременности. Однако даже если женщина привилась на ранних сроках или за несколько недель до наступления беременности, концентрация антител все еще была достаточной, чтобы защитить ребенка от вируса.

"Беременные часто спрашивают, какое время вакцинации наилучшее для ребенка, - рассказывают исследователи. - Наши данные говорят о том, что сделать прививку можно прямо сейчас".

COVID-19 осложняет течение беременности и повышает риск преждевременных родов, мертворождений и прочих осложнений. Те, кто вакцинировался перед беременностью или в самом ее начале, могут ближе к родам сделать повторную прививку - это повысит уровни антител. Тем же, кто ее еще не сделал, затягивать с этим не стоит.