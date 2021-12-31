Опровергнута информация о связи коронавируса и рака

Информации о том, что существует связь между коронавирусной инфекцией и возникновением злокачественных новообразований, нет. При этом на фоне пандемии стали чаще фиксировать рак легких, так как больше людей обследуют органы дыхания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт", - подчеркнул специалист.

Однако он опроверг мысль о том, что это связано с заболеванием. По словам врача, это объясняется тем, что больше людей стало делать компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии.