Ученые рассказали, как можно выявить рак по пальцам

Британские врачи сообщили, что изменения на кончиках пальцев могут указывать на рак. Спастись от преждевременной смерти помогает ранняя диагностика. Людям старше 55 лет необходимо ежегодно делать КТ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, их доводы опубликованы в исследовании Национальной службы здравоохранения.

Как пишет Express, речь идет о симптоме барабанных палочек, когда утолщаются концевые фаланги пальцев. При таком процессе наблюдается характерная деформация ногтевых пластин. Такой признак встречается у 35 процентов людей с немелкоклеточным раком легкого.

Симптомами, указывающими на развитие онкологии в легких, являются одышка, кашель и снижение голоса.

Ранее дерматолог Ольга Андриянова рассказала, на какие недуги указывает состояние ногтей.