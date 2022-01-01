Назван способ переубедить антипрививочников

Иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью ОСН назвал простой способ переубедить 90 процентов антипрививочников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Продеуса, большинство противников вакцинации могут изменить позицию, если врачи будут подходить к каждому из них индивидуально, изучать особенности организма и назначать личный график вакцинации.

"Все мы учили матанализ, знаем, что такое "Нормальное распределение" (оно же "распределение Гаусса"). Реакция на любой препарат как правило будет напоминать этот колокол: примерно у 80-90 процентов людей реакция будет примерно одинаковой, но обязательно будет по 5 процентов с каждой из сторон "гауссиана"", - отметил медик.