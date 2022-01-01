Мясников назвал масочный режим беспомощным перед штаммом омикрон

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал поменять информационный фон и тактику освещения коронавируса из-за распространения нового омикрон-штамма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников назвал всеобщие ограничения передвижений, изоляцию, масочный режим и тестирования беспомощными перед новым штаммом. По его мнению, следует публиковать информацию только о проценте заполненных реанимаций и количестве смертей, чтобы не искажать ситуацию в восприятии общества. Он проиллюстрировал это примером США: в стране зафиксировали рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки - 512553 случаев, при этом смертность не возросла. "Франция тоже бьет все "рекорды" по положительным тестам, но смертность минимальная - 180 человек в день при 200 тысячах инфицированных. Реанимации там полупустые", - заключил эксперт. Он напомнил, как год назад предсказывал мутацию вируса к большей заразности и сниженной смертности.

"Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов - все на карантине с насморком или вообще бессимптомно. Работать некому", - написал доктор.