Врач назвала продукты, которые помогут избавиться от головной боли

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах-анальгетиках, которые хоть немного облегчат головную боль, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Стакан воды без газа

Можно даже два. Эксперт называет это первейшим средством от похмелья, которое помогает убрать обезвоживание. Врач в целом рекомендует пить больше воды, потому что обезвоживание может провоцировать боли, в том числе и головные.

Картофель вареный или запеченный в мундире

Недостаток минеральных веществ - калия и магния - тоже приводит к болевым ощущениям в голове. Запеченный с кожурой картофель - хороший источник калия. Специалист отмечает, что в одной картофелине среднего размера его содержится больше, чем в банане.

Тыквенные семечки и миндаль

Помогут восполнить дефицит магния. Помимо его высокого содержания в тыквенных семечках, есть еще цинк и фосфор, который нормализует деятельность головного мозга. Горсточка орехов и семечек не повредят в любом случае.

Жирная рыба

Такая как селедка, скумбрия, сардины. В них содержатся Омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами. С помощью этого, можно уменьшить частоту и силу приступов головных болей.

Имбирь и кайенский перец

Кружка чая с имбирем может притупить головную боль, так как он обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами. А острейший перец чили (или кайенский) способен снизить интенсивность болевых ощущений и даже полностью блокировать боль благодаря алкалоиду капсаицину, рассказала врач KP.