Пластик оказался причиной опасных заболеваний

Группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что увеличение холестерина в плазме провоцируют фталаты. Это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить ее свойства гибкости и долговечности.

Попадая в организм фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина. В результате, как пишет издание, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.