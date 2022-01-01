Врач предупредила о «травмоопасности» глинтвейна

Употребление глинтвейна как согревающего напитка во время зимних прогулок повышает риск получения травмы, следует пить травяной чай или пряный чай. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист напомнила, что традиционная версия глинтвейна содержит спирт, то есть к нему как и к алкоголю есть противопоказания. Стародубов подчеркнула, что нельзя употреблять алкоголь в качестве согревающих напитков, поскольку он наносит вред здоровью, уменьшает адаптационный потенциал организма и значительно увеличивает риск травматизма.

В качества согревающего напитка лучше пить фруктовые, пряные или травяные чаи. Можно добавить небольшое количество имбиря, меда, лимона или других фруктов и ягод. Также Стародубова предупредила, что количество специй и сахара в напитках должно быть умеренным, так как они могут оказать раздражающий эффект и привести к нарушению барьерной функции эпителия ротовой полости и глотки.